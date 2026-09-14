Лифты заменят в трех столичных домах

Столичные жилые здания часто знамениты своими выдающимися жителями. В Москве немало жилых зданий, в которых были квартиры у тех или иных известных ученых, писателей, спортсменов.
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