Путин рассказал о товарообороте между странами СНГ

В Ленобласти проходит неформальная встреча лидеров объединения. Президент России Владимир Путин в ходе неформальной встречи с лидерами СНГ, которая проходит в Ленинградской области, заявил, что товарооборот между странами объединения с января по октябрь достиг $93 млрд (рост на 10,6%).