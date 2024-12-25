Путин рассказал о товарообороте между странами СНГ

В Ленобласти проходит неформальная встреча лидеров объединения. Президент России Владимир Путин в ходе неформальной встречи с лидерами СНГ, которая проходит в Ленинградской области, заявил, что товарооборот между странами объединения с января по октябрь достиг $93 млрд (рост на 10,6%).
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