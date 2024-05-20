Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе. Спасатели добрались до упавшего вертолета, выживших не нашли

На месте крушения вертолета Раиси не нашли выживших, президент Ирана погиб Все пассажиры, находившиеся в вертолете президента Ирана Эбрахима Раиси, включая главу государства, погибли в результате крушения.
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