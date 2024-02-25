Синоптик Тишковец пообещал "по-мартовски теплый" финал зимы в Москве

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что финал зимы в Москве ожидается по-мартовски теплым, среднесуточная температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки.
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