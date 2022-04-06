Происшествия

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Председатель СК России поручил установить обстоятельства нападения на российское посольство в Румынии

Председатель СК России поручил установить обстоятельства нападения на российское посольство в Румынии

Председатель СК России поручил Главному следственному управлению Следственного комитета расследовать обстоятельства нападения на российское посольство в столице Румынии - Бухаресте.

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