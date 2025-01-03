Защита товарного знака: Как обезопасить свою интеллектуальную собственность от нарушений

Товарный знак — это мощный инструмент для выделения товара или услуги на рынке. Он помогает не только построить уникальный имидж бренда, но и обеспечивает юридическую защиту, предотвращая неправомерное использование чужого наименования, логотипа или других идентификаторов.
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