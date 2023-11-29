Об этом боялись даже молчать: Речь Путина открывает новую реальность

Без русских нет России! Этих слов президента давно ждали граждане огромной страны. В обращении к членам форума Всемирного Русского Народного Собора, посвящённого 30-летию организации, Путин назвал основные тезисы нашей Победы.
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