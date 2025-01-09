Додик подробно рассказал о потерях Европы в конфликте на Украине.О том, что потеряла Европа, поддерживая конфликт Украины и Европы, подробно рассказал президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии