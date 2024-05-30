Китайские туристы перешли на отдых эконом класса. Вместо красот мира выбирают отечественные курорты

Китайские туристы все меньше наполняют бюджеты иностранных государств. По данным консалтинговой фирмы Oliver Wyman, не только средний класс, но даже состоятельные китайцы, массово остаются отдыхать в родной стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии