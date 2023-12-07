В Архангельске проходит студенческий патриотический форум

В преддверии Дня Героев Отечества, который в России ежегодно отмечают 9 декабря, в Северном государственном медицинском университете начал работу студенческий патриотический форум «Героям невидимого фронта» — в честь подвигов людей в белых халатах, во все времена жертвовавших своими жизнями ради спасения жизней других людей.