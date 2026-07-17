Хой поддерживает Глазго 2026 как «огромный успех»

Источник изображения, Getty Images Опубликовано 27 минут назад Сэр Крис Хой с теплотой вспоминает Игры Содружества и убежден, что соревнования в Глазго, которые начнутся на следующей неделе, станут массовыми успеха , несмотря на уменьшенный формат.