НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 635 подписчиков

«Сел в лужу»: Украинский танк Challenger 2 завяз в грязи во время демонстрационного заезда для журналистов

«Сел в лужу»: Украинский танк Challenger 2 завяз в грязи во время демонстрационного заезда для журналистов

Всего Великобритания поставила Украине 14 танков Challenger 2, из которых боеготовы всего семь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх