Скандал в Новосибирске: Местные водители троллейбусов вытесняются мигрантами в целях экономии бюджета

Avia.pro - Новости Недовольство Местных Водителей и Вытеснение Ими Мигрантами В Новосибирском троллейбусном депо происходит обеспокоивающий процесс, о котором рассказала депутат гордумы Светлана Каверзина.
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