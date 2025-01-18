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Ещё одна семья мигрантов получила жильё в Подмосковье

Ещё одна семья мигрантов получила жильё в Подмосковье

Получившую четыре миллиона рублей на жильё мигрантку в Долгопрудном заподозрили в обмане.В подмосковном Долгопрудном мать-одиночка по имени Шахноза получила от мэрии сертификат почти на четыре миллиона рублей на покупку жилья.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17 час.
Игорь Васиков
Такую схему наверняка используют корумпированные синовники. Сколько дойдет до мигрантов - большой вопрос.
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17 час.

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