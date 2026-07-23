Война, которую нечем вести

Одна неделя июля дала два сообщения, которые не должны стоять рядом. Двадцатого числа The Washington Post со ссылкой на чиновника, знакомого с обсуждениями в Белом доме, сообщила, что администрация планирует более масштабную войну с Ираном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии