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ИА Регнум

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Авиакомпания пожаловалась на пассажира, заставившего стюардессу встать на колени

Авиакомпания пожаловалась на пассажира, заставившего стюардессу встать на колени

Китайская авиакомпания China Eastern Airlines подала жалобу на пассажира, который заставил бортпроводницу извиняться перед ним на коленях.

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