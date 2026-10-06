Авиакомпания пожаловалась на пассажира, заставившего стюардессу встать на колени

Китайская авиакомпания China Eastern Airlines подала жалобу на пассажира, который заставил бортпроводницу извиняться перед ним на коленях.
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