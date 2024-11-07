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Свежие комментарии

Ученые показали на видео, что произойдет с человеком, попавшим в черную дыру

Ученые показали на видео, что произойдет с человеком, попавшим в черную дыру

Ранее наука считала, что попавшего в черную дыру человека ждет мгновенный конец. В действительности же его судьба может оказаться намного более удивительной — к такому выводу пришли ученые, смоделировав на видео соответствующую ситуацию.

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Комментарии
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Daddy Bo
И, самое смешное, что мы рассуждаем о свойствах чёрных дыр, разметили их во всех предполагаемых местах, есть огромное количество описаний их, но на самом деле - сами они как были версией при постановке их как возможного явления, так на самом деле и остаюются ею до сих пор.
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17 час.
Валентин Поляков
Неужели до сих пор кому-то не понятно, что все мы находимся в Чёрной дыре?
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14 час.
Karmadon
Не &quot;в&quot;, а &quot;на&quot;.
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9 час.

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