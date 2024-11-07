Ученые показали на видео, что произойдет с человеком, попавшим в черную дыру

Daddy Bo

И, самое смешное, что мы рассуждаем о свойствах чёрных дыр, разметили их во всех предполагаемых местах, есть огромное количество описаний их, но на самом деле - сами они как были версией при постановке их как возможного явления, так на самом деле и остаюются ею до сих пор.