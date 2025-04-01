"Выслать всех!" Кого депутат Матвеев назвал "волчьими стаями" и опубликовал их число

Депутат Матвеев, ссылаясь на полученные им данные МВД, сообщает, что, оказывается, у нас в стране насчитывается почти 800 тысяч несовершеннолетних мигрантов и лишь 25% посещают детские сады и учебные заведения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Попробуем!" – сказали солдаты и подняли Крест: эти кадры потрясли иностранцев
- Впервые в истории СВО: Охота на генералов. "Искандеры" уничтожили пять штабов. Ликвидированы командующие фронтом, СБУ и офицеры НАТО. Вскрыт некролог
- Алименты это позорище. Юрист разносит в пух и прах тех, кто бежит в суд за деньгами от мужей
Свежие комментарии