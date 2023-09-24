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Оскар Пиастри: «Норрис сказал, чтобы я выдал Сенну – не уверен, что «Макларен» пойдет на такую стратегию»

Гонщик «Макларена» стартует с первого ряда вместе с лидером сезона из «Ред Булл». Напарник Пиастри Ландо Норрис предложил ему повторить столкновение Айртона Сенны и Алена Проста 1990 года.

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