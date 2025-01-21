Украинские ресурсы заявляют о французских бойцах и инструкторах в Курской области

Появились сообщения об участии французских военнослужащих в боевых действиях на территории России. Появившиеся в информационном поле фотографии, на которых якобы запечатлены бойцы с французскими нашивками, стали основанием для утверждений о присутствии французских сил специальных операций (ССО) в русской области.