Появились сообщения об участии французских военнослужащих в боевых действиях на территории России. Появившиеся в информационном поле фотографии, на которых якобы запечатлены бойцы с французскими нашивками, стали основанием для утверждений о присутствии французских сил специальных операций (ССО) в русской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мощнейшее возмездие Белоусова: Вскрыты все F-16 в Одессе. Су-57 впервые разносят ПВО противника. Полыхают заводы и ТЭС по всей Украине
- "Радость быстро сменилась негодованием": Путин преподнёс Байдену сюрприз на прощание
- Скандал с квартирами для мигрантов в Мытищах перерос в уголовное дело? Глава СК сказал своё веское слово
Свежие комментарии