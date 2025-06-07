В Орле сформирована комиссия, которая раздаст НПО 12 млн рублей

Правительство Орловской области утвердило состав конкурсной комиссии по рассмотрению и оценке заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов некоммерческим неправительственным организациям на развитие гражданского общества.
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