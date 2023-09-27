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Осипов назвал направления, над которыми должны работать депутаты Заксобра

Осипов назвал направления, над которыми должны работать депутаты Заксобра

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время первого заседания регионального Заксобрания четвертого созыва назвал основные проблемы, над которыми  должен работать парламент, передает корреспондент ZAB.

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