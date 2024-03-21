В Индии будет свой ИИ. Это масштабный госпроект

В Индии объявлено о запуске национального проекта IndiaAI (Индийский искусственный интеллект)Министр электроники и информационных технологий Индии Раджив Чандрасекар представил национальный проект IndiaAI, ознаменовавший собой значительный шаг в развитии искусственного интеллекта в стране.
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