Учёные придумали экологичную альтернативу пластиковой упаковке

Она защищает еду от повреждений и микробов, смывается водой и полностью разлагается за 3 дня. Учёные из Ратгерского университета и Гарварда разработали упаковку на растительной основе, которая безопаснее и экологичнее пластика.
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