Антонов: США придерживаются концепции "воевать до последнего украинца"

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов прокомментировал выделение Вашингтоном нового пакета военной помощи Киеву заявив, что Соединенные Штаты, как и ранее, придерживаются концепции "воевать до последнего украинца", однако теперь им стало не хватать денег.
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