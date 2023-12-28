Антонов: США придерживаются концепции "воевать до последнего украинца"

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов прокомментировал выделение Вашингтоном нового пакета военной помощи Киеву заявив, что Соединенные Штаты, как и ранее, придерживаются концепции "воевать до последнего украинца", однако теперь им стало не хватать денег.