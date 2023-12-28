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Антонов: США придерживаются концепции "воевать до последнего украинца"

Антонов: США придерживаются концепции "воевать до последнего украинца"

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов прокомментировал выделение Вашингтоном нового пакета военной помощи Киеву заявив, что Соединенные Штаты, как и ранее, придерживаются концепции "воевать до последнего украинца", однако теперь им стало не хватать денег.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Сокращая военную и финансовую помощь, пиндосы сильно ускоряют процесс &quot;до последнего бандерлоха&quot;. Сильно радоваться этому факту нельзя, но предположить, что уцелевших нациков удастся перевоспитать, вообще нереалистично. Поэтому выбора у нас нет - мочить!!
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