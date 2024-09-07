В России начинается последний день региональных и муниципальных выборов

МОСКВА, 8 сентября, ФедералПресс. Сегодня, 8 сентября, стартует заключительный день голосования на выборах различных уровней в российских регионах, включая Москву, Санкт-Петербург и восемь приграничных субъектов.
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