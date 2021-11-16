Квалификация ЧМ-2022. Нидерланды примут Норвегию, Турция в гостях у Черногории, Украина против Боснии

В заключительных матчах последнего тура отбора ЧМ-2022 Нидерланды примут Норвегию, Турция сыграет с Черногорией на выезде, Украина – с Боснией.

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