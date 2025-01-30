В США подтвердили темпы реализации программ обороны Тайваня

Первая стадия подготовки беспилотных летательных аппаратов, которые станут частью американской стратегии «беспилотной адской зоны» в районе Тайваньского пролива, укладывается в сроки, установленные на август 2025 года.
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