Пушилин: При обстреле Донецка погибли четверо жителей

Руководитель ДНР Денис Пушилин в рамках личных страниц в социальных сетях поделился сведениями о том, к каким последствиям привели проведённые войсками нацистских формирований киевского режима артиллерийские атаки, целью которых оказалась республиканская столица.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии