На какую работу выстраиваются очереди в Алтайском крае? Топ-20 вакансий

На первом месте вакансия, которая заинтересовала 153 соискателей Самая высокая конкуренция среди соискателей Алтайского края в ноябре зафиксирована на должность директора юридического департамента, сообщает платформа онлайн-рекрутинга hh.
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