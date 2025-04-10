В России начал активно распространяться наркотик в 5 тыс. раз сильнее героина

В России начали активно распространяться наркотические вещества с содержанием карфентанила. Этот вывод можно сделать, исходя из статистики задержаний наркокурьеров с данным веществом, выяснили «Известия».
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