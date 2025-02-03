Удар по школе-интернату в Судже: Москалькова требует международного осуждения

Москалькова подчеркнула, что в интернате находились особо уязвимые категории граждан. Она назвала разрушение гражданского объекта "преступлением, которому нет прощения и забвения" и призвала ряд международных организаций, включая ООН, ОБСЕ и Совет Европы, публично осудить этот акт, квалифицировав его как преступление против человечности.