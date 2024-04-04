В МИД РФ отметили недопустимость эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Допускать дальнейшей эскалации вооруженного конфликта на Ближнем Востоке нельзя. К такому выводу пришли специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов и посол Исламской Республики Иран в Москве Казем Джалали.