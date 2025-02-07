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Зловещий знак: с какими «метками дьявола» вы не смогли бы выйти замуж 300 лет назад

Зловещий знак: с какими «метками дьявола» вы не смогли бы выйти замуж 300 лет назад

Сегодня никого не удивишь ни родинками, ни шрамами, ни даже дерматологическими заболеваниями. Однако 300 лет назад всё было иначе: определённые особенности внешности могли поставить крест на вашей личной жизни.

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