Летняя жара не только у зрителей, но и в новом эпизоде «Кошечек-Собачек»

Начало июля сопровождается сильной жарой во многих регионах страны. Будьте аккуратны, пейте побольше жидкости и избегайте долго находиться на солнце! Тем временем в мультсериале «Кошечки-Собачки» царит такая же изнуряющая погода.
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