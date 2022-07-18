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Никто не сможет захватит Луганскую область

Никто не сможет захватит Луганскую область

Новости из параллельной вселенной.Между прочим, бывшего гауляйтера оккуппированных ВСУ территорий ЛНР, которого успешное продвижение наших войск уже фактически лишило работы, нынче на Украине обвиняют в том, что он вместо нахождения на подведомственных оккупированных территориях, большую часть времени боев за ЛНР просидел где-то в тылу (как бывший мэр Мариуполя, который еще в феврале сбежал из Мариуполя в Запорожье и оттуда рассказывал, что Мариуполь не падет и эвакуироваться оттуда не надо) и полностью завалил работу по организации оборону оккупированных ВСУ районов ЛНР.

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