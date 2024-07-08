ФСБ России пресекла попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц, комментируя эту новость, отметил, что "угонщики" наступили на грабли агента Ми-6".
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