Монгольский антициклон понизит температуру в Сибири до -38°C

В Сибири ночная температура может опуститься до -36-38 °C. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, такое похолодание в Иркутской области связано с влиянием Восточно-Сибирского или Монгольского антициклона.
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