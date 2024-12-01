В Южной Корее не достигли соглашения о пластмассах

Глобального соглашения по борьбе с загрязнением пластиком не достигли 100 стран-участников в ходе встречи на пятом Межправительственном комитете ООН по ведению переговоров в Пусане (Южная Корея), 1 декабря сообщает The Brussels Times.
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