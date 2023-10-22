JAMA Network: средиземноморская диета и упражнения улучшают состав тела пожилых

Ученые из Университетской больницы Сон Эспас выяснили, что средиземноморская диета в сочетании с физическими упражнениями позволяет улучшить состав тела людям старше 55 лет с ожирением и метаболическим синдромом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии