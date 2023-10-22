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JAMA Network: средиземноморская диета и упражнения улучшают состав тела пожилых

JAMA Network: средиземноморская диета и упражнения улучшают состав тела пожилых

Ученые из Университетской больницы Сон Эспас выяснили, что средиземноморская диета в сочетании с физическими упражнениями позволяет улучшить состав тела людям старше 55 лет с ожирением и метаболическим синдромом.

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