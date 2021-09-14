Аферисты придумали, как обманывать россиян от имени отопительных компаний

Эксперты по кибербезопасности зафиксировали появление десятков фейковых сайтов.В преддверии нового отопительного сезона активизировались мошенники, представляющиеся московскими энергетическими компаниями, в частности «Мосгазу» и «Мосэнергосбыту».
Эксперты по кибербезопасности зафиксировали появление десятков фейковых сайтов.В преддверии нового отопительного сезона активизировались мошенники, представляющиеся московскими энергетическими компаниями, в частности «Мосгазу» и «Мосэнергосбыту».
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