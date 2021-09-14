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Аферисты придумали, как обманывать россиян от имени отопительных компаний

Аферисты придумали, как обманывать россиян от имени отопительных компаний

Эксперты по кибербезопасности зафиксировали появление десятков фейковых сайтов.В преддверии нового отопительного сезона активизировались мошенники, представляющиеся московскими энергетическими компаниями, в частности «Мосгазу» и «Мосэнергосбыту».

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