ИИ способен внести серьезные изменения в управление активами

Искусственный интеллект принесет серьезные перемены в управление активами, поскольку потенциал этой технологии в обработке информации превышает способности традиционных банков, пишет Reuters со ссылкой на заявления Мартина Моллера, руководителя подразделения ИИ и GenAI в сфере финансовых услуг в регионе EMEA в Microsoft.