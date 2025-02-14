ИИ способен внести серьезные изменения в управление активами

Искусственный интеллект принесет серьезные перемены в управление активами, поскольку потенциал этой технологии в обработке информации превышает способности традиционных банков, пишет Reuters со ссылкой на заявления Мартина Моллера, руководителя подразделения ИИ и GenAI в сфере финансовых услуг в регионе EMEA в Microsoft.
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