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В Хабаровском крае осужден пособник террористов

В Хабаровском крае осужден пособник террористов

В Хабаровском крае вынесен приговор 59-летнему местному жителю за финансирование терроризма. Как установило следствие, с ноября 2021 года по август 2022 года он переводил деньги на счета террористической организации, поддерживая ее деятельность.

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