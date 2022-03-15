Полицией пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, призывавшего к дискредитации ВС РФ

Во Владивостоке сотрудники полиции пресекли противоправную деятельность 27-летнего жителя дальневосточной столицы, который в социальных сетях и в популярных мессенджерах призывал граждан к участию в несогласованном митинге против действий Вооруженных Сил Российской Федерации за рубежом.