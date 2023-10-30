Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 954 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Было сразу понятно, что есть высокопоставленные кураторы на местах. Дистанционно такую провокацию не организуешь.В Дагестане уволи...
  • олег олейник
    Как Зеля может признать поражение , когда прекрасно знает что за этим последует неменуемая политическая и реальная см...Французский полит...
  • Ed
    Никак господа не возьмут в толк, что все западное и прозападное отвергают само существование здравого смысла и обязат...Французский полит...

Экс-премьер Украины Азаров назвал условие для визита Зеленского в Москву

Экс-премьер Украины Азаров назвал условие для визита Зеленского в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский в любой момент приедет на мирные переговоры в Москву, если США примут такое решение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
AB
Anlrey Boracow
Не совсем прав мусье Азаров, то есть совсем не прав. Условия прибытия в город-герой Москву клоуна Зеленского не в поной мере зависит от приказания(указания) Вашингтонского обкома. Вопрос прибытия этого персонажа, правда не для каких то переговоров, а для дачи показаний зависит от действий ВС и ФСБ РФ и более не от кого. Как только ВС РФ создадут условия для отлова клоуна Зеленского, то &quot;Вымпел&quot; или &quot;Альфа&quot; этого человекообразного отловят. Вот тогда он точно посетит город-герой Москву, вот тогда он будет точно говорить, пи чем не то, что хочет, а то о чем его спрашивать будут.
Ответить
3 д.
лина любимцева
А Россия пойдет на  переговоры с Зеленским?  А как же с &quot;денацификацией&quot; и &quot;демилитаризацией&quot;? А!!! (махнув рукой...)... По боку?... Подписать и договориться с этим фашиком можно о чем угодно, плюнув на изначальные благородные цели,  будет ли исполнение этих договоренностей, и как? ИМ ЖЕ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ!! И если будут подписаны эти &quot;договоренности&quot;, то вообще никому верить нельзя!!!
Ответить
2 д.
лл
лина любимцева
Если в Москве примут фашика Зеленского, то утверждать, что  Вашингтонский обком диктует свои условия только Украине, будет сложно.
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх