Президент Украины Владимир Зеленский в любой момент приедет на мирные переговоры в Москву, если США примут такое решение.
Экс-премьер Украины Азаров назвал условие для визита Зеленского в Москву
Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Не совсем прав мусье Азаров, то есть совсем не прав. Условия прибытия в город-герой Москву клоуна Зеленского не в поной мере зависит от приказания(указания) Вашингтонского обкома. Вопрос прибытия этого персонажа, правда не для каких то переговоров, а для дачи показаний зависит от действий ВС и ФСБ РФ и более не от кого. Как только ВС РФ создадут условия для отлова клоуна Зеленского, то "Вымпел" или "Альфа" этого человекообразного отловят. Вот тогда он точно посетит город-герой Москву, вот тогда он будет точно говорить, пи чем не то, что хочет, а то о чем его спрашивать будут.
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3 д.
лина любимцева
А Россия пойдет на переговоры с Зеленским? А как же с "денацификацией" и "демилитаризацией"? А!!! (махнув рукой...)... По боку?... Подписать и договориться с этим фашиком можно о чем угодно, плюнув на изначальные благородные цели, будет ли исполнение этих договоренностей, и как? ИМ ЖЕ ВЕРИТЬ НЕЛЬЗЯ!! И если будут подписаны эти "договоренности", то вообще никому верить нельзя!!!
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2 д.
лл
лина любимцева
Если в Москве примут фашика Зеленского, то утверждать, что Вашингтонский обком диктует свои условия только Украине, будет сложно.
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2 д.
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