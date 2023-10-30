AB

Anlrey Boracow

Не совсем прав мусье Азаров, то есть совсем не прав. Условия прибытия в город-герой Москву клоуна Зеленского не в поной мере зависит от приказания(указания) Вашингтонского обкома. Вопрос прибытия этого персонажа, правда не для каких то переговоров, а для дачи показаний зависит от действий ВС и ФСБ РФ и более не от кого. Как только ВС РФ создадут условия для отлова клоуна Зеленского, то "Вымпел" или "Альфа" этого человекообразного отловят. Вот тогда он точно посетит город-герой Москву, вот тогда он будет точно говорить, пи чем не то, что хочет, а то о чем его спрашивать будут.