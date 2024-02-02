Сибирский мэр пообещал бутылку кефира первому посетителю нового вытрезвителя

Чтобы, как говорится, поддержать его здоровье В Красноярском крае глава Ачинска Игорь Титенков пообещал бесплатную бутылку кефира тому, кто первый попадет в вытрезвитель, сообщает Telegram-канал Kras Mash.
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