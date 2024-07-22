Вучич: Запад готовится к вооруженному конфликту с РФ быстрее, чем кажется

ТАСС/EPA/SARAH MEYSSONNIER Запад пока не готов к прямому вооруженному конфликту с Россией, но подготовка идет намного быстрее, чем многие полагают, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала TV Pink.
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