60% румынских избирателей требуют перемен: поддержка Симиона растет

В Румынии состоялся первый тур президентских выборов, на которых более 60% избирателей поддержали кандидата от «Альянса за объединение румын» Джордже Симиона, выразив недовольство текущей политической элитой.
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