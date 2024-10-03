В Португалии пообещали ускорить процесс воссоединения мигрантов с семьями

Процесс воссоединения семей иммигрантов будет значительно ускорен в этом месяце, сообщили в португальском агентстве по интеграции, миграции и предоставлению убежища (AIMA), 2 октября сообщило информационное агентство Lusa.
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