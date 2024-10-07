Лукашенко отметил глубокое понимание Путина исторической миссии России

Глава Белоруссии стал одним из первых, кто поздравил Владимира Путина с днём рождения.В поздравительной телеграмме из Минска подчёркивается "глубокое понимание главы Кремля исторической миссии России", а также "личная ответственность за судьбу народа и Отчизны" Владимира Путина.